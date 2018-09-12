Эксперт объяснил новые подходы к взаимодействию между Россией и Японией

Российский дипломат, бывший посол в Японии, Южной Корее и Норвегии Александр Панов в беседе с RT прокомментировал предложение японского премьера Синдзо Абэ о развитии новых подходов к взаимодействию между Россией и Японией.

«Это план Синдзо Абэ по развитию отношений с Россией по восьми направлениям, которые осуществляются уже сейчас. Необходимо попытаться наладить совместную хозяйственную деятельность на спорных островах — определены пять сфер, по которым планируется начать конкретное взаимодействие… Вопрос состоит только в том, чтобы японские жители смогли свободно и без виз посещать эти территории, особенно могилы предков. Это должно создавать новую атмосферу двусторонних отношений с тем, чтобы потом поискать какое-то компромиссное решение», — отметил он.

Панов назвал отношения между Россией и Японией продвинутыми.

«У нас с Японией весьма нормальные и даже продвинутые отношения по сравнению с другими странами Запада. Японцы не участвуют фактически в санкциях, хотя объявили о присоединении, но тем не менее находят пути и возможности обходить эти санкции и даже финансировать проекты по линии правительства банка JBIC и реализовывать многие проекты, вкладывать деньги в тот же Ямал. В целом наши отношения развиваются вполне, как мы видим, удовлетворительно, даже более того», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий в ответ на предложение премьера Японии Синдзо Абэ поменять подходы во взаимодействии между странами.

В МИД Японии заявили, что намерены вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, эта позиция остаётся неизменной.