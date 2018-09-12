Эксперт оценил предложение заключить мирный договор между Россией и Японией

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина заключить мирный договор с Японией.
Эксперт оценил предложение заключить мирный договор между Россией и Японией
  • РИА Новости

«Предложение Владимира Путина, в общем, совпадает с неким видением Синдзо Абэ, который говорил о том, что ситуация находится в определённом тупике. Этот тупик фактически закрывает другие возможности для расширения и развития нашего сотрудничества. Уже готовы практически 150 крупных проектов по инвестированию японского капитала и его прихода и на Дальний Восток, и в Сибирь, и вообще в Россию», — отметил Мосяков.

И хотя в МИД Японии заявили, что Токио готов вести переговоры по заключению мирного договора только на основе решения вопроса островов, поиск новых развязок — закономерная тенденция, полагает аналитик.

Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ-2018 предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить