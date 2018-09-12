Эксперт оценил предложение заключить мирный договор между Россией и Японией

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков прокомментировал в беседе с RT предложение российского лидера Владимира Путина заключить мирный договор с Японией.

«Предложение Владимира Путина, в общем, совпадает с неким видением Синдзо Абэ, который говорил о том, что ситуация находится в определённом тупике. Этот тупик фактически закрывает другие возможности для расширения и развития нашего сотрудничества. Уже готовы практически 150 крупных проектов по инвестированию японского капитала и его прихода и на Дальний Восток, и в Сибирь, и вообще в Россию», — отметил Мосяков.

И хотя в МИД Японии заявили, что Токио готов вести переговоры по заключению мирного договора только на основе решения вопроса островов, поиск новых развязок — закономерная тенденция, полагает аналитик.

Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ-2018 предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.