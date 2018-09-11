Россия продолжит вести диалог с Японией о безвизовом режиме между Сахалином и Хоккайдо

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Россия продолжит работать над достижением безвизового режима между Сахалином и японским островом Хоккайдо, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин во время Восточного экономического форума.
Россия продолжит вести диалог с Японией о безвизовом режиме между Сахалином и Хоккайдо
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Продолжим и работать над тем, чтобы ввести режим свободного пограничного передвижения между Сахалином и Хоккайдо. Диалог продолжается на эту тему», — цитирует Галузина РИА Новости.

Он отметил, что цель России — «договориться с японской стороной о взаимоприемлемых параметрах такого свободного пограничного передвижения».

«Как и в любом другом переговорном процессе, естественно, у сторон позиции не всегда совпадают. Для того и ведутся переговоры, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, чем мы сейчас и занимаемся», — добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что с октября 2018 года власти страны планируют облегчить выдачу виз для групп туристов из России.

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