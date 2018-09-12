Эксперт оценил перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией

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Оксана Соломатина
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с RT оценил перспективы урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.
Эксперт оценил перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией
  • РИА Новости

«Мирный договор не будет заключён в обозримом будущем, потому что наши позиции по договору принципиально расходятся. Япония считает, что должна сначала получить четыре острова Южных Курил, на которые она претендует, называя их своими северными территориями, а потом подписывать мирный договор. Мы стоим на противоположных позициях», — отметил Кистанов.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.

В МИД Японии заявили, что намерены вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, эта позиция остаётся неизменной. 

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