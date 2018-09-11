Глава Скотленд-Ярда назвала повышение зарплаты сотрудников полиции на 2% «ударом в нос»
- Reuters
«Я не хочу, чтобы правительство дождалось момента, когда мы, как и тюремная система, будем страдать от хронической нехватки персонала... Я считаю, что это удар в нос», — объяснила она.
По мнению Дик, данное решение правительства может негативно сказаться на моральном состоянии полицейских.
Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.