Глава Скотленд-Ярда назвала повышение зарплаты сотрудников полиции на 2% «ударом в нос»

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик считает отказ правительства Великобритании повысить зарплаты сотрудников полиции на 3% «ударом в нос». Об этом сообщает The Guardian.

«Я не хочу, чтобы правительство дождалось момента, когда мы, как и тюремная система, будем страдать от хронической нехватки персонала... Я считаю, что это удар в нос», — объяснила она.

По мнению Дик, данное решение правительства может негативно сказаться на моральном состоянии полицейских.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.