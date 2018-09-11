Глава Скотленд-Ярда назвала повышение зарплаты сотрудников полиции на 2% «ударом в нос»

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Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик считает отказ правительства Великобритании повысить зарплаты сотрудников полиции на 3% «ударом в нос». Об этом сообщает The Guardian.
Глава Скотленд-Ярда назвала повышение зарплаты сотрудников полиции на 2% «ударом в нос»
  • Reuters

«Я не хочу, чтобы правительство дождалось момента, когда мы, как и тюремная система, будем страдать от хронической нехватки персонала... Я считаю, что это удар в нос», — объяснила она.

По мнению Дик, данное решение правительства может негативно сказаться на моральном состоянии полицейских.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.

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