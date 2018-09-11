СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба

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Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.
СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба
  • © Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, суммарная еженедельная зарплата работников составляет порядка £3,8 млн, в то время как оклад футболистов за аналогичный период составляет приблизительно £2,4 млн.

Отмечается, что это связано с большим количеством нанятых рабочих, число которых, по информации издания, составляет 3800 человек, каждый из которых в среднем в неделю получает порядка £1000.

Новый стадион сооружён в Лондоне, на месте арены «Уайт Харт Лэйн».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли».

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