СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.

Как сообщает The Sun, суммарная еженедельная зарплата работников составляет порядка £3,8 млн, в то время как оклад футболистов за аналогичный период составляет приблизительно £2,4 млн.

Отмечается, что это связано с большим количеством нанятых рабочих, число которых, по информации издания, составляет 3800 человек, каждый из которых в среднем в неделю получает порядка £1000.

Новый стадион сооружён в Лондоне, на месте арены «Уайт Харт Лэйн».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли».