СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба
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Как сообщает The Sun, суммарная еженедельная зарплата работников составляет порядка £3,8 млн, в то время как оклад футболистов за аналогичный период составляет приблизительно £2,4 млн.
Отмечается, что это связано с большим количеством нанятых рабочих, число которых, по информации издания, составляет 3800 человек, каждый из которых в среднем в неделю получает порядка £1000.
Новый стадион сооружён в Лондоне, на месте арены «Уайт Харт Лэйн».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли».