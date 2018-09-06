«Тоттенхэм» может провести весь сезон-2018/19 на «Уэмбли»
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Как сообщает Daily Mail, «шпоры» уже обратились в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой разрешить им проводить домашние матчи на «Уэмбли» до 15 декабря.
Отмечается, что в клубе рассчитывают переехать на новый стадион раньше этой даты, а соглашение с FA является «подстраховкой». Однако, по информации издания, команда может столкнуться с ситуацией, при которой будет вынуждена проводить остаток сезона на «Уэмбли».
Новый стадион — «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» — сооружён на месте арены «Уайт Харт Лэйн».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона из-за проблем с системами безопасности.