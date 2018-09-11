Эксперт прокомментировал возможность новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Анастасия Румянцева
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с RT возможное проведение второй встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Эксперт прокомментировал возможность новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
  • © Kevin Lim
  • globallookpress.com

«Это связано с тем, что противники Трампа критикуют его: первая встреча не дала никаких результатов, и все эти разговоры о денуклеаризации остаются пока на бумаге. Трамп, наверное, хочет добиться какого-то прогресса. Он рассчитывал, что Китай будет оказывать давление на КНДР. Но в связи с тем, что Америка вводит более жёсткие санкции против Китая, у него нет особых стимулов помогать США в этом вопросе», — полагает Лозанский.

Эксперт добавил, что свою роль мог сыграть возможный визит Ким Чен Ына в Россию, о котором рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Получается, что Россия и Китай перехватывают инициативу. Самое разумное, если бы это были четырёхсторонние переговоры. Прежде всего, страны, которые граничат с Северной Кореей, должны участвовать, но Трамп предпочитает полагаться на собственные силы», — заключил Лозанский.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением провести новую встречу.

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