Путин в послании Ким Чен Ыну изложил свою позицию по корейскому урегулированию

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Российский президент Владимир Путин изложил в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну свою позицию по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Путин в послании Ким Чен Ыну изложил свою позицию по корейскому урегулированию
  • РИА Новости

«Позиция была изложена по корейскому урегулированию, и подтверждено приглашение посетить Россию в удобное время», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

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