Путин в послании Ким Чен Ыну изложил свою позицию по корейскому урегулированию

Российский президент Владимир Путин изложил в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну свою позицию по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

РИА Новости

«Позиция была изложена по корейскому урегулированию, и подтверждено приглашение посетить Россию в удобное время», — цитирует Ушакова РИА Новости. Ранее Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным.