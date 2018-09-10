Путин в послании Ким Чен Ыну изложил свою позицию по корейскому урегулированию
Российский президент Владимир Путин изложил в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну свою позицию по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
- РИА Новости
«Позиция была изложена по корейскому урегулированию, и подтверждено приглашение посетить Россию в удобное время», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Ранее Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным.
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