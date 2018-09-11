Колпаков рассказал о конференции молодых дипломатов стран АТР в рамках ВЭФ
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«Сегодня впервые в нашей небольшой пятилетней истории мы открываем конференцию молодых дипломатов стран АТР. Это продолжение инициативы Совета молодых дипломатов, которая называется «Форум молодых дипломатов». Мы работаем по региональному принципу», — отметил он.
Он также выразил благодарность за предоставленную возможность провести на полях ВЭФ встречи молодых дипломатов в рамках переговоров лидеров.
«У нас есть два направления в повестке. Первое — сугубо молодёжно-профессиональная тематика. Это функционирование Совета молодых дипломатов, создание международной ассоциации дипломатов. И общая повестка — актуальные проблемы международных отношений, цифровизация мировой экономики и, конечно же, проблемы международных отношений в преломлении к региону АТР», — добавил Колпаков.
По его словам, впервые заявлено участие представителя Соединённых Штатов.
Как писала газета «Известия» ранее, в рамках ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».
В феврале Колпаков рассказал о планах по созданию международной ассоциации.