Колпаков рассказал о конференции молодых дипломатов стран АТР в рамках ВЭФ

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков рассказал RT о проведении в рамках ВЭФ-2018 конференции молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Сегодня впервые в нашей небольшой пятилетней истории мы открываем конференцию молодых дипломатов стран АТР. Это продолжение инициативы Совета молодых дипломатов, которая называется «Форум молодых дипломатов». Мы работаем по региональному принципу», — отметил он.

Он также выразил благодарность за предоставленную возможность провести на полях ВЭФ встречи молодых дипломатов в рамках переговоров лидеров.

«У нас есть два направления в повестке. Первое — сугубо молодёжно-профессиональная тематика. Это функционирование Совета молодых дипломатов, создание международной ассоциации дипломатов. И общая повестка — актуальные проблемы международных отношений, цифровизация мировой экономики и, конечно же, проблемы международных отношений в преломлении к региону АТР», — добавил Колпаков.

По его словам, впервые заявлено участие представителя Соединённых Штатов.

Как писала газета «Известия» ранее, в рамках ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».

В феврале Колпаков рассказал о планах по созданию международной ассоциации.