Колпаков рассказал о конференции молодых дипломатов стран АТР в рамках ВЭФ

Короткая ссылка
Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков рассказал RT о проведении в рамках ВЭФ-2018 конференции молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Колпаков рассказал о конференции молодых дипломатов стран АТР в рамках ВЭФ
  • © РИА Новости

«Сегодня впервые в нашей небольшой пятилетней истории мы открываем конференцию молодых дипломатов стран АТР. Это продолжение инициативы Совета молодых дипломатов, которая называется «Форум молодых дипломатов». Мы работаем по региональному принципу», — отметил он. 

Он также выразил благодарность за предоставленную возможность провести на полях ВЭФ встречи молодых дипломатов в рамках переговоров лидеров.

«У нас есть два направления в повестке. Первое — сугубо молодёжно-профессиональная тематика. Это функционирование Совета молодых дипломатов, создание международной ассоциации дипломатов. И общая повестка — актуальные проблемы международных отношений, цифровизация мировой экономики и, конечно же, проблемы международных отношений в преломлении к региону АТР», — добавил Колпаков.

По его словам, впервые заявлено участие представителя Соединённых Штатов.

Как писала газета «Известия» ранее, в рамках ВЭФ пройдёт сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».

В феврале Колпаков рассказал о планах по созданию международной ассоциации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить