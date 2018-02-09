В Совете молодых дипломатов рассказали о создании международной ассоциации

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков рассказал RT о планах по созданию международной ассоциации, членами которой станут будущие работники дипломатической сферы.

Как заявил он на полях торжественного мероприятия организации по случаю Дня дипломатического работника Российской Федерации, необходимость объединения будущих работников данного направления назрела давно.

«Сегодня среди тем, которые мы собираемся затронуть, это, конечно же, итоги первого Глобального форума молодых дипломатов, который состоялся в октябре 2017 года на полях Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, а также, конечно же, инициатива по созданию Международной ассоциации молодых дипломатов», — заявил он.

Колпаков отметил, что первый Глобальный форум собрал порядка 100 дипломатов из более чем 60 стран мира. Во время мероприятия обсуждались такие темы, как информационная безопасность, борьба с терроризмом.

Вместе с этим итогом встречи стало консенсусное поддержание инициативы по созданию Международной ассоциации молодых дипломатов.

«Это станет прообразом международной организации, которая могла бы объединить специалистов-профессионалов, работающих по всему миру, вне зависимости от того, где они находятся», — добавил он.

В октябре Колпаков рассказал RT о том, представители каких стран приняли участие в Глобальном форуме молодых дипломатов в Сочи.