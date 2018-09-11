Торгпред России: санкции США не повлияли на сотрудничество Москвы и Сеула в энергетике

Санкции США не сказались на сотрудничестве России и Южной Кореи в области энергетики. Об этом заявил российский торгпред в Южной Корее Михаил Бондаренко.

Он отметил, что санкции США не повлияли на сотрудничество в нефтегазовом секторе, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, по его словам, американские санкции, особенно вторичные, влияют на масштабы сотрудничества, так как корейскому бизнесу трудно переводить деньги и это тормозит многие проекты.

«Я имею в виду крупные проекты, потому что малый и средний корейский бизнес не так зависит от санкций, он более свободен, у нас в этом секторе как раз всё очень неплохо. А вот крупные корейские компании связаны с американским бизнесом, и там сложнее», — сообщил Бондаренко.

Ранее южнокорейский депутат Сон Ён Гиль заявил, что Россия, Южная Корея и КНДР намерены обсудить на полях ВЭФ трёхстороннее сотрудничество.