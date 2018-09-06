Южная Корея видит возможности для развития экономики КНДР при сотрудничестве с Россией

КНДР за счёт сотрудничества с Россией может в будущем выйти на европейские рынки. Об этом заявил генеральный директор торгового отдела посольства Республики Корея (KOTРA) Ким Джон Кён.

«КНДР за счёт сотрудничества с Россией получит возможность выйти, например, и на европейские рынки. И это было бы очень хорошо. Но это политический вопрос, и я не смогу сказать, в какие сроки он может разрешиться», — сказал он в интервью журналу «ВЭФ-2018».

По его словам, отношения между Южной Кореей и КНДР существенно меняются.

«КНДР соответствующим образом меняет свою политику, о чём свидетельствует недавняя встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Но КНДР по-прежнему находится под санкциями и в некоторой экономической изоляции. Если благодаря совместным проектам удастся принести российский газ через КНДР в Южную Корею, то это существенно улучшит сотрудничество в торговле и других аспектах взаимодействия между тремя странами», — добавил он.

Ранее в Южной Корее предложили России активизировать сотрудничество между странами по девяти направлениям.

В июне эксперт Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.