В МИД Южной Кореи выступили за укрепление сотрудничества с Россией

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МИД Южной Кореи предложил России активизировать сотрудничество между странами по девяти направлениям. Об этом говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В МИД Южной Кореи выступили за укрепление сотрудничества с Россией
  • Reuters

Как уточняется, инициатива навести с Россией «девять мостов» принадлежит президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

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Под «девятью мостами», в частности, подразумеваются газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

Отмечается, что в МИД Южной Кореи выступили за активизацию сотрудничества с Москвой в области здравоохранения, а также науки для повышения качества жизни народов двух стран. 

Ранее в Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем.

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