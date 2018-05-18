В МИД Южной Кореи выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Как уточняется, инициатива навести с Россией «девять мостов» принадлежит президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Под «девятью мостами», в частности, подразумеваются газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

Отмечается, что в МИД Южной Кореи выступили за активизацию сотрудничества с Москвой в области здравоохранения, а также науки для повышения качества жизни народов двух стран.

Ранее в Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем.