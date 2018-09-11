Россия, Южная Корея и КНДР намерены обсудить на полях ВЭФ трёхстороннее сотрудничество

Южнокорейский депутат Сон Ён Гиль заявил, что представители России, Южной Кореи и КНДР планируют провести переговоры на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ожидается, что стороны обсудят трёхстороннее сотрудничество.

«Юг, Север и Россия совместно проведут сегодня в 15:00 (8:00 мск) встречу по трёхстороннему сотрудничеству», — цитирует его РИА Новости.

Сон Ён Гиль указал, что стороны будут обсуждать вопрос того, как «можно убедить США» в необходимости трёхсторонних проектов.

Отмечается, что основной проект, который рассматривается в рамках подобного сотрудничества, — организация железнодорожного сообщения из Южной Кореи через КНДР и Транссиб в Европу.

В настоящий момент санкции США против КНДР мешают такому сотрудничеству.

Ранее генеральный директор торгового отдела посольства Республики Корея (KOTРA) Ким Джон Кён заявил, что Южная Корея видит возможности для развития экономики КНДР при сотрудничестве с Россией.