Business Insider назвал корабль «Адмирал Кузнецов» одним из худших авианосцев в мире
Отмечается, что в данном списке его опередил китайский авианосец Liaoning, который представляет собой обновлённый советский корабль «Варяг». При этом третье место занял таиландский корабль Chakri Naruebet.
Оставшиеся места в рейтинге заняли американские и австралийские корабли.
Так, например, на четвёртой позиции разместился американский универсальный десантный корабль Wasp, а на седьмой авианосец Gerald Ford Военно-морских сил США, который за последний год неоднократно ремонтировали.
Пятое и шестое места остались за австралийскими вертолётоносцами из-за проблем с двигательной установкой. Оба корабля находятся на ремонте.
Издание уточняет, что в настоящий момент «по меньшей мере 42 введённых в эксплуатацию авианосца обслуживают не менее 14 военно-морских флотов по всему миру».
В августе в Невском ПКБ рассказали о модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».