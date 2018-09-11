Business Insider назвал корабль «Адмирал Кузнецов» одним из худших авианосцев в мире

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» попал на вторую строчку рейтинга самых худших авианосцев в мире по версии Business Insider.

Отмечается, что в данном списке его опередил китайский авианосец Liaoning, который представляет собой обновлённый советский корабль «Варяг». При этом третье место занял таиландский корабль Chakri Naruebet.

Оставшиеся места в рейтинге заняли американские и австралийские корабли.

Так, например, на четвёртой позиции разместился американский универсальный десантный корабль Wasp, а на седьмой авианосец Gerald Ford Военно-морских сил США, который за последний год неоднократно ремонтировали.

Пятое и шестое места остались за австралийскими вертолётоносцами из-за проблем с двигательной установкой. Оба корабля находятся на ремонте.

Издание уточняет, что в настоящий момент «по меньшей мере 42 введённых в эксплуатацию авианосца обслуживают не менее 14 военно-морских флотов по всему миру».

В августе в Невском ПКБ рассказали о модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».