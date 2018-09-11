Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 44

Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 44.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Число погибших от землетрясения на японском острове Хоккайдо дошло до 44. Поисковые работы завершены, так как больше нет сообщений о пропавших без вести», — пишет агентство.

Death toll from Japan's Hokkaido quake rises to 44, search operation ends as there is no more reports of missing https://t.co/46yTU4RaXypic.twitter.com/WBEVs0RJng — China Xinhua News (@XHNews) 11 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42.

В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.