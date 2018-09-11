Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 44

Короткая ссылка
Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 44.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Число погибших от землетрясения на японском острове Хоккайдо дошло до 44. Поисковые работы завершены, так как больше нет сообщений о пропавших без вести», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42.

В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить