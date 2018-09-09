Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42

Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 42. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Reuters