Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42

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Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 42. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42
  • Reuters

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 35.

В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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