Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42
Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 42. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
- Reuters
「死者42人」と首相 － 北海道地震の閣僚会議でhttps://t.co/ScaLHw4jcA— 共同通信公式 (@kyodo_official) 9 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 35.
В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube