Эрдоган посетит Германию и США в конце сентября

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединённые Штаты и Германию в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Эрдоган посетит Германию и США в конце сентября
  • Reuters

«Господин президент с 23 по 27 сентября будет находиться в Соединённых Штатах Америки для участия в (сессии. — RT) Генассамблеи ООН. С 27 по 29 сентября он нанесёт визит в Германию», — сообщается в коммюнике.

Ранее Эрдоган допустил вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным после своего визита в Германию. 

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане в связи с ситуацией с американским пастором Эндрю Брансоном.

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