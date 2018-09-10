Российско-японская конференция начала работу в рамках ВЭФ

Международная российско-японская конференция начала работу в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Об этом заявили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

Мероприятие посвящено 160-летию установления консульских связей. Участниками стали политологи, историки и востоковеды двух стран, в том числе представители Российской академии наук, Российского исторического общества, Министерства иностранных дел.

Планируется обсудить исторические, культурные, этнические, геополитические и экономические аспекты сотрудничества.

Ранее была объявлена спортивная программа ВЭФ-2018.