Российско-японская конференция начала работу в рамках ВЭФ

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Международная российско-японская конференция начала работу в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Российско-японская конференция начала работу в рамках ВЭФ
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Об этом заявили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

Мероприятие посвящено 160-летию установления консульских связей. Участниками стали политологи, историки и востоковеды двух стран, в том числе представители Российской академии наук, Российского исторического общества, Министерства иностранных дел.

Планируется обсудить исторические, культурные, этнические, геополитические и экономические аспекты сотрудничества.

Ранее была объявлена спортивная программа ВЭФ-2018.

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