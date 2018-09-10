Российско-японская конференция начала работу в рамках ВЭФ
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Об этом заявили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.
Мероприятие посвящено 160-летию установления консульских связей. Участниками стали политологи, историки и востоковеды двух стран, в том числе представители Российской академии наук, Российского исторического общества, Министерства иностранных дел.
Планируется обсудить исторические, культурные, этнические, геополитические и экономические аспекты сотрудничества.
Ранее была объявлена спортивная программа ВЭФ-2018.