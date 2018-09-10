В Кремле не располагают данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей

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В Кремле не располагают информацией о «подозреваемых» в отравлении в Солсбери, чьи имена были названы британской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не располагают данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей
  • Reuters

«Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем. Если какая-то информация на сей счёт будет, то она будет у этих органов», — сказал он, отвечая на вопрос о личностях подозреваемых.

По его словам, делу способствовало бы сотрудничество России и Британии «в рамках оказания правовой помощи».

«Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает», — указал он.

Ранее стало известно, что Британия подготовила к выпуску «красные уведомления» Интерпола для задержания «подозреваемых» в отравлении в Солсбери. 

7 сентября посольство России обратилось к Лондону с просьбой обеспечить доступ к материалам дела Скрипалей. 

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