Небензя заявил, что Запад подводит Россию под новый виток санкций

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада с помощью истории об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пытаются подвести Москву под очередной виток санкций.
Небензя заявил, что Запад подводит Россию под новый виток санкций
  • РИА Новости

«Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами, и в конечном итоге подводят под очередной виток санкций», — приводит РИА Новости слова Небензи, которые он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на Западе сделана «ставка на изнурение режима» власти в России.

При этом, по его словам, России нужно «при любых обстоятельствах оставаться в рамках приличий».

Ранее Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава на территории Сирии.

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