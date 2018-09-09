Небензя заявил, что Запад подводит Россию под новый виток санкций

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада с помощью истории об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пытаются подвести Москву под очередной виток санкций.

«Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами, и в конечном итоге подводят под очередной виток санкций», — приводит РИА Новости слова Небензи, которые он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на Западе сделана «ставка на изнурение режима» власти в России.

При этом, по его словам, России нужно «при любых обстоятельствах оставаться в рамках приличий».

Ранее Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава на территории Сирии.