Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море завершены

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Совместные учения подразделений Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море завершены.
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море завершены
  • © Пресс-служба МО РФ

«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — цитирует ТАСС главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в учениях Военно-морского флота в Средиземном море участвуют 18 кораблей и судов Черноморского флота. В частности, задействованы фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

6 сентября два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море, маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

8 сентября корабли Военно-морского флота России в ходе учений в Средиземном море провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а также поразили условные воздушные и надводные цели с помощью комплексов АК-130 и АК-630.

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