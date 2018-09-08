Российские корабли провели учебные стрельбы глубинными бомбами в Средиземном море
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Как передаёт РИА Новости, во время стрельб были успешно поражены все условные цели. Также моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.
«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — заявил начальник штаба группировки кораблей, задействованных в учениях, капитан первого ранга Андрей Солошин.
Отмечается, что в ходе учений за кораблями вёл наблюдение боевой фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер», он находился на расстоянии около 20 км от района проведения стрельб.
Ранее портал «Новый Севастополь» передавал, что в учениях ВМФ в Средиземном море задействованы 18 кораблей и судов Черноморского флота.