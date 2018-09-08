Российские корабли провели учебные стрельбы глубинными бомбами в Средиземном море

Корабли Военно-морского флота России в ходе учений в Средиземном море провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а также поразили условные воздушные и надводные цели с помощью комплексов АК-130 и АК-630.

Как передаёт РИА Новости, во время стрельб были успешно поражены все условные цели. Также моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — заявил начальник штаба группировки кораблей, задействованных в учениях, капитан первого ранга Андрей Солошин.

Отмечается, что в ходе учений за кораблями вёл наблюдение боевой фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер», он находился на расстоянии около 20 км от района проведения стрельб.

Ранее портал «Новый Севастополь» передавал, что в учениях ВМФ в Средиземном море задействованы 18 кораблей и судов Черноморского флота.