В учениях ВМФ в Средиземном море участвуют около 20 кораблей Черноморского флота

В учениях Военно-морского флота в Средиземном море участвуют 18 кораблей и судов Черноморского флота, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В частности, задействованы фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Кроме того, к манёврам привлекли впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

Ранее сообщалось, что два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море.

Также «Крыминформ» сообщало, что малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне.