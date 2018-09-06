Бомбардировщики Ту-160 выполнили задачи по плану учений ВМФ и ВКС в Средиземном море
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Самолёты совершили 10-часовой полёт над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что на отдельных маршрутах полёта стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями морской авиации Су-30 и Су-33, которые были подняты с аэродрома Хмеймим в Сирии.
«Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — уточнили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО.