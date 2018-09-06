Бомбардировщики Ту-160 выполнили задачи по плану учений ВМФ и ВКС в Средиземном море

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Два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море, маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.
Бомбардировщики Ту-160 выполнили задачи по плану учений ВМФ и ВКС в Средиземном море
  • РИА Новости
  • © Максим Туманов

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Самолёты совершили 10-часовой полёт над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на отдельных маршрутах полёта стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями морской авиации Су-30 и Су-33, которые были подняты с аэродрома Хмеймим в Сирии.

«Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — уточнили в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО.

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