В ЦПВС подтвердили гибель девяти человек при обстреле боевиками населённого пункта в Сирии

В результате обстрела боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* населённого пункта Махарда в сирийской провинции Хама погибли девять мирных жителей, включая троих детей.

Отмечается, что ещё 30 человек пострадали.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») с позиций незаконного вооружённого формирования «Джейш аль-Изза» были выпущены 10 реактивных снарядов системы залпового огня, погибли девять мирных жителей, включая трёх детей. Более 30 человек получили ранения», — сказал он.

По его словам, всего в течение суток незаконные вооружённые формирования обстреляли 19 населённых пунктов.

Российские военные врачи оказали медпомощь 68 жителям, в том числе 27 детям.

3 сентября сообщалось, что нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.