В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии
- Reuters
Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.
«В течение суток были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Дахр-Абу-Асад, Икко (трижды), Калъат-Марза (дважды), Эль-Арейм, Бариша, Раша (дважды), позиций правительственных сил в районе горы Хасан-Рай провинции Латакия, населённых пунктов Кафр-Даиль, Эз-Зандик, района артиллерийского училища (дважды) в провинции Алеппо, районов научно-исследовательского центра (дважды), Зияра, Халаб-Эль-Джадид, Биньямин, Хара и северо-западной окраины города Алеппо (дважды)», — сказал он.
По его словам, также были зафиксированы обстрелы районов населённых пунктов Аджаз, Масасна провинции Хама.
Ранее в ЦПВС заявили, что бывшие члены незаконных вооружённых формирований в юго-западных регионах Сирии продолжают сдавать оружие.
24 августа, как передавало ФАН, российские специалисты зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии.