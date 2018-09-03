В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации.

Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Дахр-Абу-Асад, Икко (трижды), Калъат-Марза (дважды), Эль-Арейм, Бариша, Раша (дважды), позиций правительственных сил в районе горы Хасан-Рай провинции Латакия, населённых пунктов Кафр-Даиль, Эз-Зандик, района артиллерийского училища (дважды) в провинции Алеппо, районов научно-исследовательского центра (дважды), Зияра, Халаб-Эль-Джадид, Биньямин, Хара и северо-западной окраины города Алеппо (дважды)», — сказал он.

По его словам, также были зафиксированы обстрелы районов населённых пунктов Аджаз, Масасна провинции Хама.

Ранее в ЦПВС заявили, что бывшие члены незаконных вооружённых формирований в юго-западных регионах Сирии продолжают сдавать оружие.

24 августа, как передавало ФАН, российские специалисты зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии.