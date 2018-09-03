В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии

Короткая ссылка
Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации.
В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии
  • Reuters

Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Дахр-Абу-Асад, Икко (трижды), Калъат-Марза (дважды), Эль-Арейм, Бариша, Раша (дважды), позиций правительственных сил в районе горы Хасан-Рай провинции Латакия, населённых пунктов Кафр-Даиль, Эз-Зандик, района артиллерийского училища (дважды) в провинции Алеппо, районов научно-исследовательского центра (дважды), Зияра, Халаб-Эль-Джадид, Биньямин, Хара и северо-западной окраины города Алеппо (дважды)», — сказал он.

По его словам, также были зафиксированы обстрелы районов населённых пунктов Аджаз, Масасна провинции Хама.

Ранее в ЦПВС заявили, что бывшие члены незаконных вооружённых формирований в юго-западных регионах Сирии продолжают сдавать оружие

24 августа, как передавало ФАН, российские специалисты зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки в Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить