В Индонезии в результате падения автобуса в овраг погибли 20 человек
- ©Naoki Nishimura/AFLO
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Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Сукабуми, шесть человек погибли на месте. Остальные от полученных травм скончались по дороге в больницу или уже в медучреждениях.
По данным полиции, водитель автобуса потерял управление, после чего автомобиль свалился в овраг глубиной 30 метров.
В феврале 2018 года СМИ сообщали, что не менее 27 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на индонезийском острове Ява.