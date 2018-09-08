В Индонезии в результате падения автобуса в овраг погибли 20 человек

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В индонезийской провинции Западная Ява пассажирский автобус упал в овраг. В результате инцидента погибли 20 человек.
В Индонезии в результате падения автобуса в овраг погибли 20 человек
  • ©Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Сукабуми, шесть человек погибли на месте. Остальные от полученных травм скончались по дороге в больницу или уже в медучреждениях. 

По данным полиции, водитель автобуса потерял управление, после чего автомобиль свалился в овраг глубиной 30 метров.

В феврале 2018 года СМИ сообщали, что не менее 27 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на индонезийском острове Ява.

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