СМИ: В результате ДТП с участием автобуса в Индонезии погибли 27 человек

Не менее 27 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на индонезийском острове Ява.

Об этом информирует CNN Indonesia. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. По данным телеканала, медики оценивают состояние 16 человек как критическое. Ранее стало известно, что 19 человек погибли и 60 получили ранения в результате опрокидывания двухэтажного автобуса в китайском Гонконге. ФАН сообщало, что три человека погибли в ДТП в Самарской области.