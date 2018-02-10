По меньшей мере 19 человек погибли при опрокидывании двухэтажного автобуса в Гонконге

Короткая ссылка
По меньшей мере 19 человек погибли и 60 получили ранения в результате опрокидывания двухэтажного автобуса в китайском Гонконге.

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что среди погибших 17 мужчин и две женщины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае пострадали 18 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru