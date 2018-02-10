По меньшей мере 19 человек погибли при опрокидывании двухэтажного автобуса в Гонконге
По меньшей мере 19 человек погибли и 60 получили ранения в результате опрокидывания двухэтажного автобуса в китайском Гонконге.
Об этом сообщает CGTN.
#UPDATE on Hong Kong bus accident:— CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2018 г.
- death toll rises to 19; 17 men and 2 women
- at least 60 injured
- cause of the accident remains unclear pic.twitter.com/LkFFPBpvEL
Отмечается, что среди погибших 17 мужчин и две женщины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае пострадали 18 человек.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: