По меньшей мере 19 человек погибли при опрокидывании двухэтажного автобуса в Гонконге

По меньшей мере 19 человек погибли и 60 получили ранения в результате опрокидывания двухэтажного автобуса в китайском Гонконге.

Об этом сообщает CGTN. #UPDATE on Hong Kong bus accident:

- death toll rises to 19; 17 men and 2 women

- at least 60 injured

- cause of the accident remains unclear pic.twitter.com/LkFFPBpvEL — CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2018 г. Отмечается, что среди погибших 17 мужчин и две женщины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае пострадали 18 человек.