На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
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Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Felt #earthquake (#lindol) M6.3 strikes 119 km E of #Davao (#Philippines) 10 min ago. Please report to: https://t.co/sWSlikjXO1pic.twitter.com/Z72oITwzAw— EMSC (@LastQuake) 8 сентября 2018 г.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайской провинции Юньнань.
Также стало известно, что число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390, по меньшей мере 18 человек погибли.