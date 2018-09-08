На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах в 119 км к востоку от города Давао.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
  • globallookpress.com
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. 

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайской провинции Юньнань.

Также стало известно, что число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390, по меньшей мере 18 человек погибли.

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