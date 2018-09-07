Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 390
Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390, по меньшей мере 18 человек погибли.
- Reuters
Об этом сообщает Kyodo.
По данным местных властей, около 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Поисковые работы продолжаются.
Ранее сообщалось о 300 пострадавших.
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: