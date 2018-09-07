Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 390

Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390, по меньшей мере 18 человек погибли.

Reuters

Об этом сообщает Kyodo. По данным местных властей, около 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются. Ранее сообщалось о 300 пострадавших. На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.