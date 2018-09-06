В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС страны

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После землетрясения на северном японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари».

Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на Управление по ядерному регулированию Японии.

Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.

По данным агентства, аварийные источники питания могут поддерживать режим охлаждения в течение семи дней.

Ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 10 человек.

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