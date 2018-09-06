Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 300

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Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 300, по меньшей мере 9 человек погибли.
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 300
  • © Japan Self-Defense Forces/Handout via REUTERS
  • Reuters

Об этом сообщает Kyodo.

По данным местных властей, около 30 человек числятся пропавшими без вести, 1900 находятся в эвакуационных центрах.

Минобороны страны направило 25 тыс. человек на спасательные операции.

Ранее сообщалось о 126 пострадавших.

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