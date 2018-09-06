Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 300

Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 300, по меньшей мере 9 человек погибли.

© Japan Self-Defense Forces/Handout via REUTERS

Reuters

Об этом сообщает Kyodo. По данным местных властей, около 30 человек числятся пропавшими без вести, 1900 находятся в эвакуационных центрах. Минобороны страны направило 25 тыс. человек на спасательные операции. Ранее сообщалось о 126 пострадавших.