Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 300
Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 300, по меньшей мере 9 человек погибли.
- © Japan Self-Defense Forces/Handout via REUTERS
- Reuters
Об этом сообщает Kyodo.
По данным местных властей, около 30 человек числятся пропавшими без вести, 1900 находятся в эвакуационных центрах.
Минобороны страны направило 25 тыс. человек на спасательные операции.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube