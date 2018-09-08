Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Китае

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайской провинции Юньнань.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 10:31 по местному времени. 

К настоящему моменту сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в иранском городе Захедан.

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