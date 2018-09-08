Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Китае
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
#BREAKING M5.9 #earthquake hits Pu'er City in southwest China's Yunnan Province at 10:31 BJT (0231GMT), CENC reports pic.twitter.com/tQNOyCvrdW— CGTN (@CGTNOfficial) 8 сентября 2018 г.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 10:31 по местному времени.
К настоящему моменту сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в иранском городе Захедан.