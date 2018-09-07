В Госдуме оценили сообщения СМИ о поддержке Меркель действий России в Сирии

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о поддержке канцлером Германии Ангелой Меркель действий России в Сирии.

«Слова Меркель звучат приятно, это факт. Тем более что раньше на Западе не спешили признавать, что присутствие России в Сирии — залог мира на этой земле», — сказал Белик.

По его словам, для защиты внутренних и внешних интересов Берлина должна действовать система противовесов.

Как отметил депутат, можно понять, что, поддерживая действия Москвы, Германия решает целый спектр тактических задач, в которых является союзницей России или в которых по крайней мере интересы двух стран совпадают.

Со своей стороны, политолог Евгений Бень в беседе с Пятым каналом заявил, что неожиданная поддержка со стороны Меркель связана с тем, что президент России Владимир Путин смог аргументированно донести свою позицию.

«Путин встречался с Меркель. Хоть их разговор и был частным, доводы и аргументы российской стороны были в какой-то мере услышаны», — полагает эксперт.

Ранее профессор РУДН политолог Юрий Почта прокомментировал заявление Меркель.