СМИ: Меркель впервые поддержала действия России в Сирии

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выступила в поддержку действий России в Сирии. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
СМИ: Меркель впервые поддержала действия России в Сирии
  • © Reuters

Как отмечает издание, операция России против террористов в Сирии осложнялась тем, что боевики предпринимали попытки использовать мирное население в качестве живого щита.

«Нужно попытаться побороть радикальные силы, но при этом защитить мирное население. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — сказала она, комментируя операцию в сирийской провинции Идлиб.

По её словам, она затронула эту тему в беседе с российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Меркель сообщила, что обсудила с Путиным и Эрдоганом ситуацию в Идлибе.

В начале июня канцлер ФРГ заявила, что Россия необходима в урегулировании сложившейся ситуации в Сирии

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