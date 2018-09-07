СМИ: Меркель впервые поддержала действия России в Сирии
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Как отмечает издание, операция России против террористов в Сирии осложнялась тем, что боевики предпринимали попытки использовать мирное население в качестве живого щита.
«Нужно попытаться побороть радикальные силы, но при этом защитить мирное население. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — сказала она, комментируя операцию в сирийской провинции Идлиб.
По её словам, она затронула эту тему в беседе с российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Меркель сообщила, что обсудила с Путиным и Эрдоганом ситуацию в Идлибе.
В начале июня канцлер ФРГ заявила, что Россия необходима в урегулировании сложившейся ситуации в Сирии.