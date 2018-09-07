Рухани рассказал о негативных последствиях присутствия США в Сирии
- Reuters
«Совершенно понятно, что американцы незаконно присутствуют в Сирии и занимаются только агрессией... От них не ожидается какой-либо позитивной роли в сирийском вопросе», — заявил иранский лидер.
По его словам, «варварское и незаконное вмешательство США в дела Сирии не соответствует ни одному международному правилу».
«Их присутствие только усугубляет проблемы и осложняет установление мира в Сирии», — добавил Рухани.
7 сентября в Тегеране проходит трёхсторонний саммит по Сирии, в котором принимают участие российский лидер Владимир Путин, турецкий и иранский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани.