Рухани рассказал о негативных последствиях присутствия США в Сирии

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что присутствие США в Сирии осложняет установление мира в САР.
Рухани рассказал о негативных последствиях присутствия США в Сирии
  • Reuters

«Совершенно понятно, что американцы незаконно присутствуют в Сирии и занимаются только агрессией... От них не ожидается какой-либо позитивной роли в сирийском вопросе», — заявил иранский лидер.

По его словам, «варварское и незаконное вмешательство США в дела Сирии не соответствует ни одному международному правилу».

«Их присутствие только усугубляет проблемы и осложняет установление мира в Сирии», — добавил Рухани.

7 сентября в Тегеране проходит трёхсторонний саммит по Сирии, в котором принимают участие российский лидер Владимир Путин, турецкий и иранский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани.

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