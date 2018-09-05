Лавров заявил о различии конечных целей России, Турции и Ирана в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что конечные цели Москвы в Сирии не во всём совпадают с целями Ирана и Турции.

«У нас с Ираном и Турцией как нашими партнёрами по астанинскому формату далеко не во всём совпадают конечные цели в Сирии, но мы все втроём хотим положить конец этой войне...», — приводит слова министра РИА Новости.

Лавров добавил, что все три страны хотят создать условия для того, чтобы жители Сирии определили свою судьбу сами, без вмешательства извне и «попыток навязывания им каких-то рецептов государственного устройства».

Также министр рассказал, что США заверяли Россию в обеспечении размежевания оппозиции и террористов в Сирии.