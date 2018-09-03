Лавров призвал перестать делить террористов на «плохих и не очень»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал иностранных партнёров отказаться от практики делить террористов на «плохих и не очень». Об этом сообщает РИА Новости.

Послание Лаврова в ходе конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом» зачитал замглавы российского внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов.

«Хотел бы ещё раз призвать отказаться от порочной практики делить террористов на плохих и не очень, пытаться использовать их в качестве инструмента для продвижения узкокорыстных геополитических интересов», — говорится в тексте.

По мнению министра, при осуществлении подобной политики проигрывают все.

Ранее Лавров заявил, что угрозы стран Запада нанести удар по Сирии в ответ на якобы возможное «применение химоружия» выглядят как попытка сохранить присутствие террористов «Джабхат ан-Нусры»* в Идлибе.

Подробнее — в материале RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.