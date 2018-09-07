В Иране начался трёхсторонний саммит по Сирии

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Российский лидер Владимир Путин вместе с турецким и иранским президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани начали работу в рамках саммита по Сирии.
В Иране начался трёхсторонний саммит по Сирии
  • © Mustafa Kaya
  • globallookpress.com

В фойе международного конгресс-центра в Тегеране Рухани на правах хозяина встречи приветствовал своих гостей, передаёт ТАСС.

Как отмечается, после традиционного рукопожатия лидеры приняли участие в церемонии фотографирования и перешли в специально подготовленный зал для беседы.

Ожидается, что саммит начнётся со вступительных заявлений глав государств для прессы, после чего дискуссия продолжится в закрытом режиме.

Ранее Путин и Эрдоган провели встречу в Тегеране перед саммитом по Сирии.

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