В WikiLeaks провели лингвистический анализ статьи о противодействии чиновников Трампу

Сотрудники портала WikiLeaks провели анализ статьи The New York Times, в которой неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации американского лидера Дональда Трампа противодействовать ему, и выяснили, что аноним — мужчина-консерватор старшего возраста.

Об этом говорится на странице WikiLeaks в Twitter.

«Основываясь на нашем статистическом анализе языка... автор, вероятно, старшего возраста (58%), консерватор (92%), мужчина (66—87%)», — указывается в заявлении.

Based upon our statistical analysis of the language used in the New York Times anonymous Op Ed, the author is likely to be an older (58%), conservative (92%) male (66-87%). Sources should protect themselves by consulting "adverserial stylometry" and "forensic author profiling". pic.twitter.com/yfU22OveTq — WikiLeaks (@wikileaks) 7 сентября 2018 г.

Эксперты портала, опубликовав данные исследования, порекомендовали лицам, которые распространяют информацию анонимно, обратить внимание на техники, затрудняющие установление их личности путём лингвистического анализа.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, в связи с тем что они не разделяют его взглядов.

Трамп заявил, что газета должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.