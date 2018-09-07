В WikiLeaks провели лингвистический анализ статьи о противодействии чиновников Трампу

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Сотрудники портала WikiLeaks провели анализ статьи The New York Times, в которой неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации американского лидера Дональда Трампа противодействовать ему, и выяснили, что аноним — мужчина-консерватор старшего возраста.
В WikiLeaks провели лингвистический анализ статьи о противодействии чиновников Трампу
  • © Reuters

Об этом говорится на странице WikiLeaks в Twitter.

«Основываясь на нашем статистическом анализе языка... автор, вероятно, старшего возраста (58%), консерватор (92%), мужчина (66—87%)», — указывается в заявлении.

Эксперты портала, опубликовав данные исследования, порекомендовали лицам, которые распространяют информацию анонимно, обратить внимание на техники, затрудняющие установление их личности путём лингвистического анализа. 

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, в связи с тем что они не разделяют его взглядов.

Трамп заявил, что газета должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.

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