Меланья Трамп прокомментировала статью о сопротивлении чиновников президенту США

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Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации американского лидера Дональда Трампа противодействовать ему.

Об этом сообщает Fox News.

По её словам, автор материала и все, кто замешан в деятельности, направленной на срыв работы Трампа, осуществляют настоящий саботаж против собственной страны.

«Автору материала — вы не защищаете эту страну, вы саботируете её деятельность своими трусливыми поступками», — сказала она.

Ранее Трамп заявил, что газета должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, в связи с тем что они не разделяют его взглядов.

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