Меланья Трамп прокомментировала статью о сопротивлении чиновников президенту США
Об этом сообщает Fox News.
По её словам, автор материала и все, кто замешан в деятельности, направленной на срыв работы Трампа, осуществляют настоящий саботаж против собственной страны.
«Автору материала — вы не защищаете эту страну, вы саботируете её деятельность своими трусливыми поступками», — сказала она.
Ранее Трамп заявил, что газета должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.
5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа, в связи с тем что они не разделяют его взглядов.