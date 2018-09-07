Полиция заявила о наличии второго подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Бразилии
Об этом сообщает Folha de Sao Paolo.
Уточняется, что пока правоохранительные органы отказываются сообщать подробности о нём.
В его отношении в настоящий момент ведутся следственные действия, и он должен быть доставлен в федеральную полицию. Следствие намерено установить, действительно ли он причастен к преступлению.
Ранее стало известно, что Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. По последним данным, напавший на кандидата в президенты Бразилии дал признательные показания полиции и рассказал о мотиве своего поступка.