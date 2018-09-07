Полиция заявила о наличии второго подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Бразилии

Полиция бразильского штата Минас-Жерайс заявила, что в деле о покушении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару есть ещё один подозреваемый.

Об этом сообщает Folha de Sao Paolo.

Уточняется, что пока правоохранительные органы отказываются сообщать подробности о нём.

В его отношении в настоящий момент ведутся следственные действия, и он должен быть доставлен в федеральную полицию. Следствие намерено установить, действительно ли он причастен к преступлению.

Ранее стало известно, что Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. По последним данным, напавший на кандидата в президенты Бразилии дал признательные показания полиции и рассказал о мотиве своего поступка.