Число погибших при стрельбе в здании банка в Цинциннати увеличилось до четырёх
В результате стрельбы в здании банка в американском Цинциннати погибли четыре человека, в том числе нападавший, сообщает NBC.
- © Alex Milan Tracy
- globallookpress.com
Отмечается, что власти не предоставили информацию о стрелявшем и о его мотивах.
Ранее сообщалось о двух погибших.
3 сентября в США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее десяти человек.
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