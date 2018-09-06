Число погибших при стрельбе в здании банка в Цинциннати увеличилось до четырёх

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В результате стрельбы в здании банка в американском Цинциннати погибли четыре человека, в том числе нападавший, сообщает NBC.
Число погибших при стрельбе в здании банка в Цинциннати увеличилось до четырёх
  • © Alex Milan Tracy
  • globallookpress.com

Отмечается, что власти не предоставили информацию о стрелявшем и о его мотивах.

Ранее сообщалось о двух погибших.

3 сентября в США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее десяти человек.

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