Число погибших при стрельбе в здании банка в Цинциннати увеличилось до четырёх

В результате стрельбы в здании банка в американском Цинциннати погибли четыре человека, в том числе нападавший, сообщает NBC.

Отмечается, что власти не предоставили информацию о стрелявшем и о его мотивах.

Ранее сообщалось о двух погибших.

3 сентября в США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее десяти человек.