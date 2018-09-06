Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Цинциннати

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Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Цинциннати в штате Огайо, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере три человека. Подозреваемый задержан, сообщает ABC со ссылкой на полицию.
Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Цинциннати
  • © Michael Candelori
  • globallookpress.com

По данным телеканала, в настоящее время ведётся расследование инцидента.

Ранее в США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее 10 человек.

Также в американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.

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