Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Цинциннати
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По данным телеканала, в настоящее время ведётся расследование инцидента.
LATEST: At least three people injured in downtown Cincinnati during what police call an "active shooter" incident, law enforcement official tells @ABC. https://t.co/yqI6d6SmqC— ABC News (@ABC) 6 сентября 2018 г.
Ранее в США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее 10 человек.
Также в американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.