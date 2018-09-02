В Огайо в ночном клубе произошла стрельба
Об этом сообщает CBS со ссылкой на местные власти.
В полиции рассказали, что инцидент произошёл в клубе X-Rated, где драка переросла в перестрелку.
Пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция Джексонвилла в американском штате Флорида сообщила о массовой стрельбе и множестве погибших на месте происшествия в торгово-развлекательном комплексе. По данным СМИ, убито не менее четырёх человек.