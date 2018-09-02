В Огайо в ночном клубе произошла стрельба

В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на местные власти. В полиции рассказали, что инцидент произошёл в клубе X-Rated, где драка переросла в перестрелку. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Ранее полиция Джексонвилла в американском штате Флорида сообщила о массовой стрельбе и множестве погибших на месте происшествия в торгово-развлекательном комплексе. По данным СМИ, убито не менее четырёх человек.