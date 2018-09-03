В США в результате стрельбы в жилом комплексе ранены 10 человек

В США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее 10 человек.

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Об этом сообщает CNN. В настоящее время выясняются все обстоятельства стрельбы, ведутся поиски подозреваемого в стрельбе. По предварительным данным, инцидент произошёл в 22:45 по местному времени.