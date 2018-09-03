В США в результате стрельбы в жилом комплексе ранены 10 человек

Короткая ссылка
В США в результате стрельбы в жилом комплексе в калифорнийском городе Сан-Бернардино пострадали не менее 10 человек.
В США в результате стрельбы в жилом комплексе ранены 10 человек
  • © Gustavo Valiente
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CNN.

В настоящее время выясняются все обстоятельства стрельбы, ведутся поиски подозреваемого в стрельбе.

По предварительным данным, инцидент произошёл в 22:45 по местному времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить