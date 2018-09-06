В Турции в результате крушения вертолёта погиб один человек
В Турции, в районе Малтепе провинции Стамбул потерпел крушение вертолёт. Как сообщает телеканал Habertürk, на борту находились два человека.
- © x99
- globallookpress.com
Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что один из них позднее скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что на Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолёт, ранения получили два пассажира.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен