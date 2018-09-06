В Турции в результате крушения вертолёта погиб один человек

В Турции, в районе Малтепе провинции Стамбул потерпел крушение вертолёт. Как сообщает телеканал Habertürk, на борту находились два человека.

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Пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что один из них позднее скончался в больнице. Ранее сообщалось, что на Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолёт, ранения получили два пассажира.